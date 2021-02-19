"Евротерминал", как ворота в крупнейший порт по перевалке контейнеров

2020 год для портовой отрасли закончился незначительным падением объемов грузооборота. По данным Администрации морских портов, через "морские ворота" страны было перевалено 159,1 млн т, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. На этом фоне контейнерному бизнесу удалось удержаться на плаву и даже незначительно выйти в плюс - перевалка составила 1,049 млн ТЕУ, что на 4,1% больше, чем в 2019 году. На долю импорта пришлась большая часть - 506,2 тыс. ТЕУ, экспорт составил 493,7 тыс. ТЕУ.

Несмотря на то, что транзит контейнеров традиционно занимает наименьшую долю - около 3-5% в общей структуре перевалки, в 2020 году наблюдался существенный рост - плюс 23,7% к прошлому году. В итоге, согласно статистике, объем транзита вырос до 48,4 тыс. ТЕУ.

Одесский порт - лидер по перевалке контейнеров

Общая мощность контейнерных терминалов в морских портах на сегодня составляет 3,1 млн т TEU в год. Сейчас они загружены приблизительно на 35%. Лидерами по перевалке традиционно считаются Одесский порт и порт "Пивденный". Так, по итогу года в Одесском порту было обработано 652 тыс. ТЕУ. Из крупнейших операторов - КТО, на долю которого пришлось 371 тыс. ТЕУ и "Бруклин-Киев" - 280 тыс. ТЕУ. Оборот контейнеров в порту "Пивденный" составил 243 тыс. ТЕУ.

"Последние шесть лет перевалка контейнеров в морских портах Украины постоянно растет. Если в 2015 году объемы контейнеров составляли 447,4 тыс. ТЕУ, то сейчас порты обрабатывают вдвое больше. Тренд на контейнеризацию грузов будет развиваться и дальше, как в мире, так и Украине. Компания "Евротерминал" со своей стороны будет способствовать этому благодаря развитию инфраструктуры и внедрению новых сервисов", - отметил генеральный директор компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт .

Инфраструктура и услуги компании "Евротерминал"

С января 2021 года компания "Евротерминал" может принимать контейнеры не только автомобильным транспортом, но и железнодорожным. Этого удалось достичь благодаря реализации инвестиционного проекта по строительству пути "Одесса-Пересыпь" - "Сухой порт", мощность которого рассчитана на 1 млн т грузов в год.

На территории компании оказываются услуги по стафировке/расстафировке, то есть загрузке/выгрузке различных видов грузов в контейнеры.

"Железнодорожная ветка, которая ведет к складским площадям логистического хаба "Сухой порт" компании "Евротерминал" станет еще один шагом на пути компании к развитию мультимодальности и обеспечит более быстрый и удобный доступ к комплексным услугам логистического центра по обработке, складированию и дальнейшему распространению груза", - отметил генеральный директор "Евротерминала" Александр Эйсмонт .

Следующим шагом в развитии станет новая станция по обработке контейнерных поездов и контейнеров.

"Евротерминал", как ворота в крупнейший порт по перевалке контейнеров / Думская

Эксперты "Евротерминала" отмечают, что в числе основных грузов, которые экспортируются в контейнерах - строительные материалы и металлопродукция, пищевые грузы и фрукты. В последние годы к этому списку добавились также и зерновые грузы. Импортируется чаще всего пищевые грузы, алкоголь, пластик/ПВХ, оборудование, а также автомобили.

Говоря об автомобилях, на территории логистического комплекса работает "Автохаб", где оказывают полный комплекс услуг - от расформировки контейнера до выдачи декларации. Принцип "Единого окна", когда на одной площадке работают представители государственных и неправительственных организаций значительно упрощает процедуру. В среднем, благодаря работе компании "Евротерминал", каждый день оформляется более 600 импортированных автомобилей.