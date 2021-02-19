"Евротерминал", как ворота в крупнейший порт по перевалке контейнеров

Тренд на контейнеризацию грузов будет развиваться и дальше, как в мире, так и Украине. Компания "Евротерминал" со своей стороны будет способствовать этому благодаря развитию инфраструктуры и внедрению новых сервисов.
2020 год для портовой отрасли закончился незначительным падением объемов грузооборота. По данным Администрации морских портов, через "морские ворота" страны было перевалено 159,1 млн т, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. На этом фоне контейнерному бизнесу удалось удержаться на плаву и даже незначительно выйти в плюс - перевалка составила 1,049 млн ТЕУ, что на 4,1% больше, чем в 2019 году. На долю импорта пришлась большая часть - 506,2 тыс. ТЕУ, экспорт составил 493,7 тыс. ТЕУ.
Несмотря на то, что транзит контейнеров традиционно занимает наименьшую долю - около 3-5% в общей структуре перевалки, в 2020 году наблюдался существенный рост - плюс 23,7% к прошлому году. В итоге, согласно статистике, объем транзита вырос до 48,4 тыс. ТЕУ.
Одесский порт - лидер по перевалке контейнеров
Общая мощность контейнерных терминалов в морских портах на сегодня составляет 3,1 млн т TEU в год. Сейчас они загружены приблизительно на 35%. Лидерами по перевалке традиционно считаются Одесский порт и порт "Пивденный". Так, по итогу года в Одесском порту было обработано 652 тыс. ТЕУ. Из крупнейших операторов - КТО, на долю которого пришлось 371 тыс. ТЕУ и "Бруклин-Киев" - 280 тыс. ТЕУ. Оборот контейнеров в порту "Пивденный" составил 243 тыс. ТЕУ.
"Последние шесть лет перевалка контейнеров в морских портах Украины постоянно растет. Если в 2015 году объемы контейнеров составляли 447,4 тыс. ТЕУ, то сейчас порты обрабатывают вдвое больше. Тренд на контейнеризацию грузов будет развиваться и дальше, как в мире, так и Украине. Компания "Евротерминал" со своей стороны будет способствовать этому благодаря развитию инфраструктуры и внедрению новых сервисов", - отметил генеральный директор компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт.
Инфраструктура и услуги компании "Евротерминал"
С января 2021 года компания "Евротерминал" может принимать контейнеры не только автомобильным транспортом, но и железнодорожным. Этого удалось достичь благодаря реализации инвестиционного проекта по строительству пути "Одесса-Пересыпь" - "Сухой порт", мощность которого рассчитана на 1 млн т грузов в год.
На территории компании оказываются услуги по стафировке/расстафировке, то есть загрузке/выгрузке различных видов грузов в контейнеры.
"Железнодорожная ветка, которая ведет к складским площадям логистического хаба "Сухой порт" компании "Евротерминал" станет еще один шагом на пути компании к развитию мультимодальности и обеспечит более быстрый и удобный доступ к комплексным услугам логистического центра по обработке, складированию и дальнейшему распространению груза", - отметил генеральный директор "Евротерминала" Александр Эйсмонт.
Следующим шагом в развитии станет новая станция по обработке контейнерных поездов и контейнеров.
Эксперты "Евротерминала" отмечают, что в числе основных грузов, которые экспортируются в контейнерах - строительные материалы и металлопродукция, пищевые грузы и фрукты. В последние годы к этому списку добавились также и зерновые грузы. Импортируется чаще всего пищевые грузы, алкоголь, пластик/ПВХ, оборудование, а также автомобили.
Говоря об автомобилях, на территории логистического комплекса работает "Автохаб", где оказывают полный комплекс услуг - от расформировки контейнера до выдачи декларации. Принцип "Единого окна", когда на одной площадке работают представители государственных и неправительственных организаций значительно упрощает процедуру. В среднем, благодаря работе компании "Евротерминал", каждый день оформляется более 600 импортированных автомобилей.