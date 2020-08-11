Газпром снова терпит убытки: в России назвали новую сумму финансовых потерь монополиста

Убытки Газпрома по итогам полугодия составили 11,3$ млрд / ТАСС

Стоимость экспорта голубого топлива, которое российская компания Газпром поставила европейским странам в июне, снизилась до 82 долларов за 1 тысячу кубометров. Продавая газ по такой цене, монополист терпит значительные убытки – за последние полгода компания потеряла приблизительно половину своей экспортной выручки.

Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

По данным таможенной службы, еще в мае текущего года цена на голубое топливо составляла 94 доллара за 1 тысячу кубометров, а апреле цена была 109 долларов, в марте – 125 долларов, в феврале и январе - 143 и 162 доллара соответственно.

Аналитики агентства Fitch Ratings считают, что Газпром может продавать газ в Европу без убытков по цене 105 долларов за одну тысячу кубометров. Цена включает добычу, расходы на документацию, транзит и транспортировку голубого топлива.Читайте такжеВ Нафтогазе рассказали, зачем Газпром демонтирует трубы на границе с Украиной

По итогам полугодия выручка Газпрома составила 11,3 млрд долларов США. Это на 52,2% меньше, чем было в 2019 году.

Напомним, в первом квартале 2020 года корпорация Газпром понесла убытки на сумму в 4 миллиарда долларов. Специалисты прогнозируют, что общая сумма потерь компании за весь текущий год может приблизиться к показателю в 20 миллиардов долларов.