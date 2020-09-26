"Гривна будет дешеветь": эксперт спрогнозировал курс доллара до конца года

Эксперт рассказал о курсе доллара до конца года / Reuters

Аналитик международной финансовой компании Телетрейд Сергей Родлер спрогнозировал курс доллара в ближайшее время.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве, ситуация с пандемией, как негативным драйвером, закономерно негативно сказывается на курсе национальной валюты.

"До конца этого года нам нужно выплатить $5,24 млрд. в третьем квартале и $2,99 млрд. в четвертом. Безусловно, в момент погашения долга внутри страны сформируется спрос на валюту и мы увидим ее рост, а гривна, соответственно, будет дешеветь. Но сильного падения ждать не стоит, так как деньги в стране есть", – считает он.

Эксперт также спрогнозировал, что реальный курс к декабрю может быть в пределах 29,50 грн за доллар.

"Ну и конечно же стоит ждать результатов местных выборов, потому как они определят судьбу будущих траншей МВФ и после того, как прояснится ситуация с ужесточением карантина в Украине, можно будет давать более точный прогноз в отношении курса" – добавил Родлер.

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Напомним, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.