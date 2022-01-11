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Гривна на пороге колебаний: аналитики назвали причину

11 января 2022, 12:37
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В определенное время спроса на валюту ждать не стоит.

Гривна девальвация
Гривна снова будет колебаться / Iamir.info

В Украине увеличился спрос на иностранную валюту, что привело к ослаблению курса гривни.

По словам экспертов, это произошло из-за возмещения НДС и погашения ОВГЗ в пользу нерезидентов.

Также аналитики утверждают, что на этой неделе экономическая активность начнет постепенное восстановление, и прогнозируют новые колебания курса гривны, говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

В частности, в декабре возмещение НДС снова превысило 17 млрд грн. Это спровоцировало колебания курса гривни в конце года в пределах 27,2-27,3 грн/долл.

"А уже в начале января, как отметили аналитики компании, произошло погашение гривневых облигаций на более 10 млрд грн, из них более 1,8 млрд грн было выплачено в пользу нерезидентов. Это в целом еще увеличило и гривневую ликвидность, и спрос на валюту. Чтобы удовлетворить избыточный спрос, НБУ продал 100 млн долл. из резервов, осуществив первую интервенцию на валютном рынке в 2022 году", - сказано в сообщении.

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Кроме того, по данным ICU, на текущей неделе не будет происходить гривневых погашений. Поэтому спроса на валюту ожидать не стоит.

"Но экономическая активность начнет восстанавливаться этой неделе, так что ситуативные дисбалансы на валютном рынке сохранятся, вызывая колебания курса гривни, но в целом по итогам недели он останется неподалеку от уровня 27,5 грн/долл.",- добавили аналитики.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов, после рождественских праздников гривна начнет укрепляться по отношению к доллару.

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