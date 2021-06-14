Хлеб и курятина подорожают на 1,5 и 15-20%: эксперт объяснила почему

Хлеб и курятина подорожают: эксперт обьяснила почему / УНИАН

В Украине до конца нынешнего года цены на куриное мясо увеличатся приблизительно на 15-20%. Кроме того, ежемесячно на 1,5% будет дорожать хлеб, прогнозируют представители Украинского клуба аграрного бизнеса.

"Вполне возможен дальнейший рост цены на курятину на 15-20%. Значительная стоимость кормов в сочетании с негативными тенденциями в отрасли. Может привести к уменьшению объемов производства мяса птицы и, соответственно, дальнейшему росту цен", – утверждает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Также есть мнение, что некоторые продукты питания, в первую очередь овощи, летом нынешнего года могут подешеветь.

Среди негативных тенденций Литвин называет впервые за длительное время снижение поголовья птицы. Коме того, сейчас в Кабинете министров обсуждают возможность повысить налоги для птицеводов.

С начала нынешнего года в Украине уже на 9,2% подорожал хлеб. Подсолнечное масло взлетело в цене на 42,7%, а овощи выросли в цене на 13,5%.

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Напомним, ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили о том, что мировые и украинские цены на продовольствие растут из-за объективных факторов десятый месяц подряд.

Министерство отметило достигнутую в формате меморандума договоренность о стабильности запасов базового сырья (пшеницы, кукурузы и других зерновых) с трейдерами и переработчиками.

По данным ведомства, проблем с физическим наличием продуктов питания нет, а все участники рынка придерживаются меморандума.

Помимо того, Минэкономики сообщило о сделанном совместно с профильными ассоциациями, компаниями-производителями и торговыми сетями заявлении относительно цен на основные продукты питания (мука, хлеб, масло, мясо птицы, яйца, сахар).