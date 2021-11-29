Хлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожании

В Украине прогнозируют подорожание хлеба / УНИАН

В Украине прогнозируется новое подорожание хлебобулочных изделий. Рост цен ожидается еще до конца 2021 года.

Эксперты не исключают, что украинцам придется выкладывать не менее 40 гривен за буханку, сообщает GSMinfo.

Как изменятся цены на хлеб

В связи с подорожанием пшеницы и муки, стоит ожидать роста цен на хлеб на 5%, заявил генеральный директор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) Руслан Сластьон.

В свою очередь глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко говорит, рост цен может начаться уже в декабре 2021-го.

По его прогнозу, к концу года хлеб может подорожать не менее, чем на 10%. Главными причинами эксперт называет рост тарифов на газ и удорожание энергоносителей.

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Что будет с качеством хлеба

В то же время, по заявлению украинских пекарей, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку. А это, соответственно, приведет к снижению качества самого продукта.

"Мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный", – сказал Дудченко.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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