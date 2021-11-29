УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Хлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожании

29 ноября 2021, 13:47

Рост цен может начаться уже в декабре 2021-го, говорят эксперты.

хлеб
В Украине прогнозируют подорожание хлеба / УНИАН

В Украине прогнозируется новое подорожание хлебобулочных изделий. Рост цен ожидается еще до конца 2021 года.

Эксперты не исключают, что украинцам придется выкладывать не менее 40 гривен за буханку, сообщает GSMinfo.

Как изменятся цены на хлеб

В связи с подорожанием пшеницы и муки, стоит ожидать роста цен на хлеб на 5%, заявил генеральный директор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) Руслан Сластьон.

В свою очередь глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко говорит, рост цен может начаться уже в декабре 2021-го.

По его прогнозу, к концу года хлеб может подорожать не менее, чем на 10%. Главными причинами эксперт называет рост тарифов на газ и удорожание энергоносителей.

Реклама

Что будет с качеством хлеба

В то же время, по заявлению украинских пекарей, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку. А это, соответственно, приведет к снижению качества самого продукта.

"Мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный", – сказал Дудченко.

Читайте такжеСало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценами

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте еще:

viber
хлеб цены на продукты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Хлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожании». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежет дубак и завалит снегом: украинцев предупредили о резком изменении погодыВрежет дубак и завалит снегом: украинцев предупредили о резком изменении погоды Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьЛунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасность Как встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгамиКак встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгами Гороскоп на декабрь 2021: Стрельцов ждет большой переезд и финансовая паузаГороскоп на декабрь 2021: Стрельцов ждет большой переезд и финансовая пауза Что будет с телом, если каждый день есть лимон - пояснение диетологаЧто будет с телом, если каждый день есть лимон - пояснение диетолога
13:51

Циклон "Бенедикт" хозяйничает в Украине: какой погоды ждать в ближайшие дни

13:50

Оформление и перерасчет пенсий: в приложении "Дія" появились новые услугиВидео

13:47

Хлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожанииВидео

13:47

Турция намерена "помирить" Россию с Украиной и стать посредником в разрешении конфликта

13:29

Ушел из жизни советский кинорежиссер - создатель фильмов Бег и Тегеран-43

Реклама
13:26

Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаВидео

13:12

Под Винницей случилась химическая авария: спасатели осаживают облако аммиака

13:02

"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко пригрозил вместе с Россией пойти войной против УкраиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныВидео

12:58

В 15 лет весила 9 кг: в Кривом Роге мать заморила голодом больную дочьВидео

12:58

Минск анонсировал совместные с РФ военные маневры на границе УкраиныВидео

12:54

Повторит судьбу Гонгадзе: Арестович заявил, что Бутусова могут убить

12:41

В ФРГ пригрозили РФ ответкой и "огромными потерями" в случае нападения на УкраинуВидео

12:37

Ляшко рассказал, что известно о новом COVID-штамме Омикрон и есть ли он в УкраинеВидео

12:36

В Одессе во время урока на школьников упал потолок, один ребенок травмированВидео

12:29

Победитель Танцев со звездами Артур Логай не сдержал эмоции за кулисами: "Я все еще не понимаю, что произошло"

12:22

В Киеве от коронавируса умер крошечный четырехмесячный ребенок

12:00

"Запрет станет бременем для людей": ВОЗ призвала не ограничивать путешествия из-за ОмикронаВидео

11:58

Просрочил растаможку – отдай авто государству: украинцы резко стали отказываться от евробляхВидео

11:57

"Хотят что-то урвать": у Лукашенко закатили истерику из-за учений Украины у границыВидео

Реклама
11:56

"Рататуй ищет ингредиенты": Сеть позабавило видео с мышью в супермаркете ЗапорожьяВидео

11:50

Опасен ли штамм "Омикрон" и как скоро он будет в Украине: объяснение иммунолога

11:50

Главный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма ОмикронВидео

11:49

Жена Дмитрия Комарова призналась, как переживает разлуку с любимымВидео

11:26

Море цветов и COVID-ограничения: в Киеве прощаются с экс-мэром ОмельченкоВидео

11:25

Новолуние и солнечное затмение в декабре 2021: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

11:03

Названы нетипичные симптомы штамма коронавируса ОмикронВидео

10:55

Комаровский назвал тип людей, которые являются "самым идеальным объектом" для мутаций COVID-19Видео

10:47

Дело Мотор Сичи: инвестор КНР через суд Гааги потребовал от Украины $4,5 млрдВидео

10:34

Новые зоны карантина в Украине: число "желтых" областей сократилось, а "оранжевых" стало большеВидео

10:32

На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв, пострадали пять человек

10:25

Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

10:25

"Омикрон" заражает тех, кто уже переболел COVID-19 - заявление ВОЗ

10:24

Будут тяжелые последствия: COVID-штамм Омикрон доберется в Украину к Новому годуВидео

10:07

"В обществе сеют панику": в Минобороны Украины объяснили, готовы ли к нападению РоссииВидео

10:01

Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьВидео

09:54

ВОЗ озвучила список рекомендаций из-за распространения штамма "Омикрон" COVID-19

09:51

Карпаты накрыл мощный снегопад, температура резко упадетВидео

09:48

"Мы готовы защищать союзников": в НАТО обратились к России из-за Украины и пригрозили контрударомВидео

09:02

Гороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемыВидео

Реклама
08:59

"Праздную как захочется": во Львове блогер устроил БДСМ-вечеринку в День памяти жертв ГолодомораВидео

08:54

Садист из Изоляции бежал во Францию и просит о политическом убежищемнение

08:29

COVID-показатели в Украине резко упали: 5,8 тыс. новых больных за сутки и 297 смертейВидео

08:05

Отопление не включили и грелись духовкой: почему произошел взрыв в многоэтажке в Новой ОдессеВидео

07:39

Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыВидео

07:27

В Украине рекордно подорожало сало: что будет с ценами дальшеВидео

07:10

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

06:46

Пока нет доказательств особой опасности штамма коронавируса Омикрон - ВОЗВидео

06:28

Украинская конституция: когда процесс важнее результатамнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хФото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять