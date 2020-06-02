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Индексация пенсий в Украине будет ежегодной: что обещает Кабмин

2 июня 2020, 16:21

В МВФ инициативу Кабмина поддержали.

Индексация пенсий в Украине - когда ждать повышения, названа дата
Индексация пенсий в Украине - когда ждать повышения, названа дата / Фото: УНИАН

Индексация пенсий в Украине будет проходить ежегодно – начиная с 2021 года.

Датой индексации обещают сделать 1 марта, сообщает правительственный портал.

Данную инициативу правительства глава Минсоцполитики Марина Лазебная обсудила с миссией МВФ в Украине в рамках реформирования пенсионной системы.

"Это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы", – отметили в правительстве.

Напомним, в мае 2020 года в Украине из 11,4 миллионов пенсионеров повышение пенсий в рамках индексации получили всего 6,9 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий в Украине в марте 2020 года предполагает увеличение выплат на 8,5-12% – однако в итоге пенсионеры дождались перерасчета лишь в мае – в среднем на 260 грн.

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