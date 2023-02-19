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Индексация пенсий весной: кто обязан получить не менее 4395 грн и доплату в 523 грн

19 февраля 2023, 13:39
Юристы разъяснили нормы пенсионного законодательства по обеспечению участников боевых действий и планы Кабмина по индексации пенсий.
Купюры, пенсионеры
Как и для кого будет происходить индексация пенсий / коллаж фото УНИАН

Весной нынешнего года Кабинет Министров планирует провести индексацию пенсий. Об этом сообщает портал "На пенсии".

В первую очередь изменения коснутся участников боевых действий. Они имеют право на доплату к пенсии в размере 523,25 грн. При этом общий размер пенсии такого человека никак не может быть мене, чем 4395 грн 30 коп.

Кроме этой доплаты, существует также целевая денежная помощь в размере 40 гривен. Она предусмотрена с 2004 года законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью в результате войны". Эта норма действует на основании постановления Кабмина, причем доплаты за статус УБД применяется к любой пенсии. И такой статус могут иметь и военные, и гражданские пенсионеры.

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Далее – по поводу возраста ухода на пенсию − мужчины (и кадровые офицеры, и нет), у которых есть статус участника боевых действий, могут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50 лет.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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