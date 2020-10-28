Кабмин выделил из COVID-фонда дополнительные 2 миллиарда: куда отправят деньги

Кабмин выделил из COVID-фонда 2 миллиарда Нацполиции / УНИАН

Кабмин выделил на доплаты полицейским почти 2 миллиарда гривен из Фонда борьбы с COVID-19. Соответствующее постановление было обнародовано на Правительственном портале.

"Сотрудникам Национальной полиции, обеспечивающим жизнедеятельность населения на период действия карантина, Кабмин постановил доплатить 197 тыс. гривен из Фонда борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

Общая сумма, как отмечается в постановлении, на доплаты сотрудникам Нацполиции составила более 422 тыс. гривен, а общая сумма таких доплат работникам правоохранительных органов МВД составила почти 470 тысяч гривен.

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Отмечается, что Министерство внутренних дел получило из Фонда борьбы с COVID-19 2,7 миллиарда, из которых более 2 предназначались Нацполиции.

Как ранее сообщал Главред, Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда - в том числе на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения и на закупку лекарственного средства Ремдесивир.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что не получил никаких средств из запрошенных более двух млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, поскольку в нем денег нет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление министра образования и назвал большим фейком отсутствие денег в Фонде борьбы с COVID-19.