Как будут отбирать незаконные субсидии - разъяснение Минфина

Субсидии / УНИАН

Незаконно начисленные украинцам субсидии планируют возвращать в государственный бюджет. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью порталу Сегодня.

"Мы разослали около 2,5 млн рекомендаций соответствующим органам провести дополнительную проверку по каждому случаю. И по результатам этих проверок должны быть приняты справедливые и обоснованные решения по дальнейшим выплатам реципиентам", ‒ сказал чиновник.

По словам министра, по каждому случаю начисления субсидии проводится дополнительная проверка. В случае обнаружения нарушений ведомство будет подавать иски в суд.

Как говорит Марченко, если оценивать структуру нарушений и несоответствий, то в 70% случаях речь идет о жилищных субсидиях. Минфин разослал более 1,7 млн рекомендаций, по льготам ‒ 506 тысяч, по социальной помощи ‒ 170 тысяч, по страховым выплатам ‒ 4,8 тысячи, по безработице ‒ 4,4 тысячи и по пенсионным выплатам ‒ 46 тысяч рекомендаций.

"Допускаю, что в некоторых случаях после дополнительных проверок органы, которые начисляли выплаты, могут обращаться в суд о возвращении средств в бюджет", ‒ подытожил министр.

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