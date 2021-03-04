Как будут отбирать незаконные субсидии - разъяснение Минфина

Как утверждает министр финансов Сергей Марченко, ведомство разослало около 2,5 млн рекомендаций к проведению проверки по каждому случаю субсидии.
Незаконно начисленные украинцам субсидии планируют возвращать в государственный бюджет. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью порталу Сегодня.
"Мы разослали около 2,5 млн рекомендаций соответствующим органам провести дополнительную проверку по каждому случаю. И по результатам этих проверок должны быть приняты справедливые и обоснованные решения по дальнейшим выплатам реципиентам", ‒ сказал чиновник.
По словам министра, по каждому случаю начисления субсидии проводится дополнительная проверка. В случае обнаружения нарушений ведомство будет подавать иски в суд.
Как говорит Марченко, если оценивать структуру нарушений и несоответствий, то в 70% случаях речь идет о жилищных субсидиях. Минфин разослал более 1,7 млн рекомендаций, по льготам ‒ 506 тысяч, по социальной помощи ‒ 170 тысяч, по страховым выплатам ‒ 4,8 тысячи, по безработице ‒ 4,4 тысячи и по пенсионным выплатам ‒ 46 тысяч рекомендаций.
"Допускаю, что в некоторых случаях после дополнительных проверок органы, которые начисляли выплаты, могут обращаться в суд о возвращении средств в бюджет", ‒ подытожил министр.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В конце сентября 2020 в Кабмине перенаправили 756,9 млн гривен, которые были предусмотрены государственным бюджетом на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на реабилитацию людей с инвалидностью.
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.