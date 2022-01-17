Киевляне заплатят больше за отопление в декабре: почему вырастут платежки и на сколько

Среднемесячная температура в декабре была почти на 6°С ниже, чем в ноябре / Фото ua.depositphotos.com

Отопление в жилых многоквартирных домах в Киеве за декабрь 2021 обойдется потребителям дороже.

Это связано с тем, что среднемесячная температура была почти на 6°С ниже, чем в ноябре, говорится в сообщении КП Киевтеплоэнерго.

Отмечается, что киевлянам придется больше заплатить за тепло за декабрь при неизменном тарифе.

"По данным Укргидрометцентра, в Киеве среднемесячная температура в декабре 2021 года составила -1,6°С. Это на 6,4°С ниже по сравнению с ноябрем (+4,8°С)", — говорится в сообщении.

В связи со снижением температуры в декабре потребление тепла домами увеличилось на 16%, а средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн/кв. м. В то время как в ноябре – 22,6 грн/кв. м.

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Добавим, что объемы потребления тепловой энергии домами зависят, прежде всего, от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.

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Напомним, в Украине после получения новых платежек за отопление потребители заявили о заметной разнице цен: разница в суммах в разных многоэтажках достигает 300%.

В материале приводятся цены за отопление квадратного метра жилья в Киеве в одном из домов на улице Чернобыльской – оно обошлось потребителям в 25 грн. В то же время на улице Закревского, 85 в утепленном доме за каждый квадрат пришлось платить всего 18,45 грн.

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