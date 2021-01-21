Эксперт спрогнозировал, что будет с тарифами

Кабмину придется пересматривать количество и размер субсидий.
В 2021 году украинцев ждет повышение тарифов на отопление, воду и и электроэнергию. А цены на газ летом хоть и снизятся, но незначительно.
Такой прогноз озвучил Главреду сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.
По его словам, цена на голубое топливо в 2021 году будут зависеть от европейского рынка.
"Зимой сохраняется потенциал для дальнейшего небольшого роста, а летом тарифы, скорее всего, снизятся, хотя и не очень сильно - вряд ли спад цены будет таким же, как прошлым летом, когда в Европе были рекордно низкие тарифы на газ с 2009 года", - прогнозирует эксперт.
Марунич отметил, что с июня государство откажется от регулирования тарифов на тепло, что приведет к более высоким цифрам в платежках во время отопительного сезона 2021-2022.
Тариф на электроэнергию также будет повышен. Скорее всего, это сделают путем отмены льготного тарифа до 100 кВтч, прогнозирует Марунич. Вырастут и тарифы на воду - на это указывает подача НКРЕКП заявок в водоканалы о повышении тарифов на 20-30% уже в январе.
Марунич отметил, что в госбюджете на 2021 год заложены 56,6 млрд гривен на субсидии. Если этих денег не хватит, то возможны массовые неплатежи. Поэтому не исключено, что количество и размер субсидий по ходу года придется пересматривать, резюмировал эксперт.
Читайте также"Подленький фейк Кабмина": нардеп объяснил, кого коснется снижение цен на газ
Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- 18 января Кабинет министров Украины обнародовал текст постановления, которым вводится предельная цена на газ для населения в размере 6,99 грн за куб. м.
- Нацкомиссия по вопросам госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует принять решение о закреплении тарифа на распределение газа в Украине. Предельную цену на транспортировку топлива намерены установить на уровне 1,79 грн за кубический метр в месяц.