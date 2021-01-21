Эксперт спрогнозировал, что будет с тарифами

Тарифы в Украине повысятся / РБК-Украина

В 2021 году украинцев ждет повышение тарифов на отопление, воду и и электроэнергию. А цены на газ летом хоть и снизятся, но незначительно.

Такой прогноз озвучил Главреду сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

По его словам, цена на голубое топливо в 2021 году будут зависеть от европейского рынка.

"Зимой сохраняется потенциал для дальнейшего небольшого роста, а летом тарифы, скорее всего, снизятся, хотя и не очень сильно - вряд ли спад цены будет таким же, как прошлым летом, когда в Европе были рекордно низкие тарифы на газ с 2009 года", - прогнозирует эксперт.

Марунич отметил, что с июня государство откажется от регулирования тарифов на тепло, что приведет к более высоким цифрам в платежках во время отопительного сезона 2021-2022.

Тариф на электроэнергию также будет повышен. Скорее всего, это сделают путем отмены льготного тарифа до 100 кВтч, прогнозирует Марунич. Вырастут и тарифы на воду - на это указывает подача НКРЕКП заявок в водоканалы о повышении тарифов на 20-30% уже в январе.

Марунич отметил, что в госбюджете на 2021 год заложены 56,6 млрд гривен на субсидии. Если этих денег не хватит, то возможны массовые неплатежи. Поэтому не исключено, что количество и размер субсидий по ходу года придется пересматривать, резюмировал эксперт.

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