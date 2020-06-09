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Как после Второй мировой: Всемирный банк дал неутешительный прогноз о падении экономики

9 июня 2020, 07:41

Больше всего пострадают страны, где пандемия была наиболее серьезной.

коронавирус, экономика
Сокращение мировой экономики, согласно прогнозам, может составить 5,2% / Фото pixabay.com

Всемирная пандемия китайского коронавируса приведет к самому глубокому спаду в экономике со времен Второй мировой войны. Причиной этому стало введение масштабных и быстрых мер по сдерживанию распространения COVID-19.

Экономическая активность в странах с развитой экономикой сократится в 2020 году на на 7%. В целом, сокращение мировой экономики, согласно прогнозам, может составить 5,2%. Об этом в своем отчете сообщил Всемирный банк.

Экономике США предрекают сокращение на 6,1% в этом году. Объем производства в Еврозоне упадет на 9,1%. А экономика Японии может сократиться на 6,1%.

Сокращение рынка развивающихся стран прогнозируется на уровне 2,5%, что является первым сокращением в группе этих стран минимум за шестьдесят лет. Доходы на душу населения сократятся на 3,6%.

При пессимистическом сценарии развития событий мировую экономику может ожидать падение на целых 8%. Восстановление при этом в 2021 году будет слабым - чуть более чем на 1%.

"Это приведет к тому, что миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты в этом году. Этот удар почувствуют сильнее всего в странах, где пандемия была наиболее серьезной и где существует сильная зависимость от мировой торговли, туризма, экспорта товаров и внешнего финансирования", - указано в отчете.

Руководство Всемирного банка призвало мировое сообщество "объединиться, чтобы найти пути восстановления".

Как сообщал Главред, ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс озвучил свой (и весьма пессимистичный) прогноз по поводу ситуации, в которую угодит мировая экономика по причине коронавируса.

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