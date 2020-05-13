Стоит ли ждать падения курса доллара: аналитик дал прогноз

Курс доллара немного снизился 13 мая/ Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине немного просел, но это снижение стоимости американской валюты является ситуативным. Об этом заявил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, в среду, 13 мая, курс доллара на межбанке опустился до 26,71 гривни.

"Такая динамика формируется под влиянием продажи валюты в объеме 500 млн долларов со стороны Нафтогаза, а также выкупа НБУ валюты в резервы по 20 млн долларов накануне и уже сегодня на старте торгов", – сказал аналитик изданию Сегодня.

В результате этого сейчас на межбанке предложение иностранной валюты превышает спрос – именно это и поддерживает курс гривни.

"Однако это ситуативное движение рынка, вызванное значительным дисбалансом. Как только предложение уйдет, рынок начнет возвращать утраченные позиции. <...> Вероятно, сегодня курс останется в диапазоне 26,65-26,75 гривни за доллар, однако под влиянием поступающих новостей может сменить направление", – прогнозирует Шевчишин.

Отметим, Национальный банк Украины снизил на 2 копейки официальный курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 13 мая установлен на таком уровне: 26,7947 гривни за 1 доллар (-0,0249 грн). При этом курс доллара на 12 мая составляет 26,8196 гривни за один "бакс".

Курс доллара НБУ на 13 мая / bank.gov.ua

Напомним, ранее появился тревожный прогноз курса доллара до конца 2020 года. Кроме того эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.