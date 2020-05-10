Неминуемое падение гривны: появился тревожный прогноз до конца 2020 года

В Украине прогнозируется экономический спад / Reuters

В Украине экономический спад в 2020 году прогнозируется на уровне 5,1% ВВП при инфляции 3,7%.

Как подчеркнули в обзоре аналитики J.P. Morgan, в 2021 году рост экономики может составить 6,3% при инфляции 6%.

При этом подчеркивается, что курс гривны к концу второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 грн/$1, затем укрепиться до 29 грн/$1 на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн/$1 к концу первого квартала следующего года.

Обратим внимание, что в конце марта J.P. Morgan допускал, что курс на конец этого года может составить 28,5 грн/$, на конец следующего – 29,5 грн/$1.

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Напомним, ранее эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.