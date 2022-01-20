Курс доллара уже достиг годового максимума: как проделки Путина "топят" украинскую гривну

Украинцам озвучили новый прогноз роста курса доллара из-за действий Путина / УНИАН

Угроза вторжение РФ и нагнетание ситуации на границе станет причиной роста курса доллара в Украине. Эксперты говорят, что американская валюта будет стоить почти 30 гривен.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предполагает, что нынешняя ситуация вряд ли сможет быть "заморожена", пишет Обозреватель.

"Два возможных сценария - либо обострение ситуации и дальнейшее увеличение вероятности вооруженного конфликта, либо напротив - существенная деэскалация. В первом случае можно ожидать в течение месяца роста курса доллара в область 29,5 грн", - считает эксперт.

По прогнозу руководителя отдела аналитики Forex Club Андрея Шевчишина, гривну ждет дальнейшее ослабление.

Читайте такжеОтрежут РФ от доллара: Байден пригрозил Путину санкциями в случае вторжения в Украину"Ближайшие ориентиры - это максимальные курсовые значения с 2015 года. Если не брать пиковые уровни февраля 2015-го, речь идет о показателях в районе 28,95 грн", - уточнил он.

Реклама

Курс доллара в Украине

Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25.

Официальный курс гривны к доллару на 20 января 2022 года установлен на уровне 28,40 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после того, как накануне он вырос до максимума за год.

Читайте также: