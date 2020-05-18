Курс валют: доллар снова "качнулся" в сторону гривны

Нацбанк опубликовал новый курс доллара к гривне по состоянию на 18 мая 2020 года.
Нацбанк Украины установил официальный курс доллара США на 18 мая 2020 года на уровне 26,638 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем, 15 мая (когда доллар стоил 26,6792 гривен), американская валюта подешевела на четыре копейки.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале финансового регулятора.
На "черном" рынке средняя покупка доллара составляет 26,70 гривен, а средняя продажа ‒ 26,78 гривен.
Согласно данным Нацбанка, гривна по отношению к евро подорожала на две копейки ‒ до 28,77 гривен за евро.
Напомним, ранее эксперт и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил о том, что курс доллара в Украине пока что продолжает снижаться, а поворот в сторону увеличения стоимости американской валюты уже не за горами.