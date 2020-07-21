Гривня рушится: как сильно изменился курс доллара

Доллар опять подорожал / УНИАН

По состоянию на вторник, 21 июля 2020 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны на уровне 27,60 гривен за доллар США (на 24 копейки выше, чем в предыдущий банковский день).

Как сообщает портал Минфин, украинская валюта подешевела по отношению к иностранным и на "черном" рынке.

На Межбанковской валютной бирже также вырос курс доллара — 20 июля 2020 года в продаже он увеличился на 7 копеек ‒ до 27,52 гривен за доллар. В покупке курс поднялся до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 11 копеек — до 31,49 гривен за евро.

Напомним, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб сделал прогноз по поводу того, что курс доллара на "межбанке" может торговаться через неделю около 27,8 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 гривны.

До того, 16 июля 2020 года, 16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру президента Владимира Зеленского и назначила Кирилла Шевченко главой правления Национального банка Украины.