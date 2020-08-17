Чего ждать от курса доллара: в НБУ дали прогноз

Гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться / УНИАН

Новый руководитель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что регулятор, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Курс плавающий, а значит, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться", - уверен глава Нацбанка.

По его словам, НБУ не будет публиковать точные критерии, по которым он определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.

"Эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций. Если участники рынка будут наперед знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов", - разъяснил Кирилл Шевченко.

Он считает, что вопрос приемлемой курсовой волатильности можно обсуждать. Но при этом, как указал Шевченко, было бы неправильно говорить о том, что такая волатильность, как была с начала прошлого года, является нормальным для рынка Украины.

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Как сообщал Главред, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что он не видит предпосылок для достижения курса доллара в Украине до отметки 30 UAH/USD.