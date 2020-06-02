СМИ опубликовали полный текст меморандума Украины и МВФ

Украина подписала меморандум с МВФ / Reuters

СМИ опубликовали полный текст Меморандума Украины с МВФ (Международным валютным фондом), в котором прописаны обязательства, взятые официальным Киевом для получения кредита в 5 миллиардов долларов.

Документ подписан президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Яковом Смолием. Меморандум, который опубликовало издание Страна, состоит из трех частей:

"Украина: письмо о намерениях" (адресовано на имя директора МВФ Кристалины Георгиевой);

"Дополнение 1. Меморандум об экономической и финансовой политике (основные положения)";

приложения с таблицами.

В меморандуме говорится о том, что благодаря международной финансовой помощи Украина достигла макроэкономической стабильности, однако из-за экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, стране необходимо дополнительное финансировании. Также там описывается, что было сделано для поддержания экономической стабильности: поправки к налоговому и таможенному кодексам, закон о банках, снятие ограничений на тарифы на отопление и так далее.

Основную часть документа составляет собственно меморандум с обязательствами. В таблицах указаны структурные ориентиры и контрольные показатели действий властей.

Письмо о намерениях Украины в МВФ from Stranaua from

Меморандум об экономической и финансовой политике from Stranaua from

Дополнение к меморандуму Украины и МВФ from Stranaua from

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Как сообщал Главред, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в этом году Украина должна получить два транша от Международного валютного фонда – 1,9 миллиарда и 1,6 миллиарда долларов. Третий транш – 1,5 миллиарда долларов США – отправят в Киев только через год.