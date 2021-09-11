Миссия МВФ вскоре начнет работу в Украине: известна дата

Последний раз миссия МВФ посещала Украину в начале текущего года. / IMF

Международный валютный фонд отправит свою миссию в Украину, чтобы обсудить соглашение по программе кредитования Stand-by и поддержать экономику нашей страны. Эксперты прибудут 21-23 сентября этого года.

"Миссия может начать работу через 10-12 дней", – сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован на конференции YES Brainstorming в Киеве. Он уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет "виртуальной", то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.

По его словам, цель Международного валютного фонда заключается в том, чтобы экономика Украины по уровню развития стала такой, как в странах-соседях. Для этого нашей стране необходим больший рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции, добавил он.

"Мировая экономика будет расти на 6%, поэтому мы должны стремиться такого же роста. МВФ готов поддержать Украину в разработке политик, которые помогут решить эти вопросы", — подытожил Рашкован.

В конце августа МВФ предоставил Украине 2,7 миллиарда

23 августа МВФ направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это был не кредит, а безвозвратная помощь. В правительстве отметили, что планируют направить эти средства на восстановление экономики в связи с пандемией коронавируса.

Также в Кабмине отметили, что эти 2,7 миллиарда никак не повлияют на получение транша в рамках программы stand by.

Что известно о получении Украиной очередного транша: