Миссия МВФ вскоре начнет работу в Украине: известна дата

Стороны проработают соглашение по программе кредитования stand-by.
Международный валютный фонд отправит свою миссию в Украину, чтобы обсудить соглашение по программе кредитования Stand-by и поддержать экономику нашей страны. Эксперты прибудут 21-23 сентября этого года.
"Миссия может начать работу через 10-12 дней", – сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован на конференции YES Brainstorming в Киеве. Он уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет "виртуальной", то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.
По его словам, цель Международного валютного фонда заключается в том, чтобы экономика Украины по уровню развития стала такой, как в странах-соседях. Для этого нашей стране необходим больший рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции, добавил он.
"Мировая экономика будет расти на 6%, поэтому мы должны стремиться такого же роста. МВФ готов поддержать Украину в разработке политик, которые помогут решить эти вопросы", — подытожил Рашкован.
В конце августа МВФ предоставил Украине 2,7 миллиарда
23 августа МВФ направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это был не кредит, а безвозвратная помощь. В правительстве отметили, что планируют направить эти средства на восстановление экономики в связи с пандемией коронавируса.
Также в Кабмине отметили, что эти 2,7 миллиарда никак не повлияют на получение транша в рамках программы stand by.
Что известно о получении Украиной очередного транша:
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила почти все условия для получения транша.
- В частности, говорится о прогрессе в реформах, в частности – в судебной.
- Остались 2 законопроекта – о НБУ и НАБУ.
- Если нардепы не проголосуют за документы, то МВФ может не выделить Киеву транш.