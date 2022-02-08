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На пенсию в 60 лет: кто из украинцев сможет уйти на покой в 2022 году

8 февраля 2022, 16:31

Дело том, говорят ученые, что из года в год в Украине вполне конркетные требования к страховому стажу будут ежегодно усиливаться и ужесточаться.

Пенсия, трудовая
Кто из украинцев сможет уйти на покой в 2022 году?/Коллаж УНИАН / ua.depositphotos.com

В нынешнем году на пенсию в 60 лет смогут выйти далеко не все украинцы такой возрастной категории — такое право получат лишь те, чей страховой стаж (время работы, когда с заработной платы взимались пенсионные отчисления) составляет от 29 лет и более. Это можно понять после анализа Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Дело том, что из года в год в стране требования к страховому стажу будут ежегодно усиливаться:

  • с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 — не менее 30 лет;
  • с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 — не менее 31 года;
  • с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — не менее 32 лет;
  • с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — не менее 33 лет;
  • с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — не менее 34 лет.

К слову, с 1 января 2028 года, в случае, если у человека есть 40 и более лет страхового стажа, то в Украине пенсия ему будет назначаться независимо от возраста.

В Минсоцполитики говорят, что размер пенсии по возрасту определяется индивидуально для каждого пенсионера — в зависимости от полученного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

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Напомним, ранее, в июне 2020 года, правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона,который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.

Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.

За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.

В пятницу, 5 февраля 2021 года , парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)

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