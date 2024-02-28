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Ночной тариф на электроэнергию: украинцам подсказали, как удешевить коммуналку

Алексей Тесля
28 февраля 2024, 02:35
Сколько стоит электроэнергия по ночному тарифу - как подключить ночной тариф.
электроэнергия, тариф
Как платить за свет по счетчику день ночь / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Pixabay/renateko

В Украине тариф на электроэнергию установлен решением правительства для всех жителей страны. Цена на электрику для населения фиксирована и она не зависит от фактического объема потребления.

Тариф на электроэнергию был установлен решением Кабинета министров Украины №544 в мае 2023 года. При этом цена на электроэнергию на сегодня составляет 2,64 грн/кВт∙ч.

В правительстве решили, что тариф будет для:

  • населения независимо от наличия электроотопления или статуса многодетной семьи;
  • коллективных бытовых потребителей (ОСМД, общежитий и т.п.) в объемах, потребляемых на бытовые нужды жильцов;
  • других потребителей, обладающих правом на потребление по цене для бытовых потребителей.
Screenshot
/ yasno.com.ua

Вместе с тем отметим, что в Украине действует тарифные коэффициенты для многозонных устройств учета. При этом они остаются без изменений. Это значит, что у потребителей, у которых установлены двухзонные счетчики, смогут и дальше платить за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 7:00, вдвое меньше.

Как сэкономить на оплате электрики

Если вы решили сэкономить на потреблении электроэнергии, стоит задуматься над тем, чтобы перейти на многотарифный учет. В Кабинете министров говорят о том, что таким образом население имеет реальный шанс сэкономить на объеме потреблённой электроэнергии. Для этого рекомендуется перейти на двухзонные и трехзонные тарифы.

Обратим внимание, что в этом случае стоимость электроэнергии для потребителя будет зависеть от времени ее потребления. Суть в том, что существенно сэкономить можно, если перенести основной процент потребления электроэнергии на непиковые часы. Тогда реальную экономию можно будет почувствовать на своем кошельке.

Двухзонные тарифы:

  • 2,64 грн/кват-час – с 7:00 до 23:00;
  • 1,32 грн/кват-час – с 7:00 до 23:00.

Трехзонные тарифы:

  • 3,96 грн/квт-час – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
  • 2,64 грн/квт-час – с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00;
  • 1,06 грн/квт-час – с 23:00 до 7:00.

Переход на многотарифный учет

Порядок перехода на многотарифный учет электроэнергии достаточно прост и с ним может справиться любой домовладелец. Для этого сначала обратитесь в местное облэнерго (через онлайн-платформу "Персональный кабинет").

Что известно о фиксированной цене на электроэнергию

Постановлением Кабинета Министров Украины предусмотрено установление фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей в размере 2,64 гривны за 1 кВт·ч, сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Далее необходимо следить за сообщениями своей электронной почты. Туда должен прийти ответ после подачи заявления, а именно – поступит счет за оплату перехода на новый учет. Обычно, процедура перехода потребителя на многотарифный учет занимает до двух недель.

После этого вам также будет необходимо обратиться в местный Центр обслуживания клиентов. Обычно он расположен по месту жительства в городе или области. В некоторых случаях потребителям бывает необходимо обратиться в областные районные электросети.

Смотрите видео - что нужно знать о тарифах на электроэнергию:

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