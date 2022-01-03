Новая почта изменила условия доставки: что нужно знать о новых тарифах

Новая почта ввела новые тарифы / Униан

Почтовый оператор компания Новая почта объявила об изменении ряда тарифов. Новые тарифы введены уже с 1 января.

Отныне стоимость доставки будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем новым тарифным зонам, сообщает пресс-служба компании.

Новые тарифные зоны

Условия доставки меняются в зависимости от месторасположения адресата и отправителя:

по городу и его пригороду;

между городами Украины;

из/в поселок городского типа или село.

Тарифы по доставке в пределах города и его пригороде зависят от веса посылок:

маленькая - до 2 кг;

средняя - до 10 кг;

большая - до 30 кг.

Стоимость посылок популярных габаритов (в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривен);

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посылки до 2 кг сейчас стоят 45, а будут стоить 40 гривен;

посылки весом до 30 кг стоят 100, а будут стоить 80 гривен.

Курьерская доставка и пересылка документов

Компанией вводится новая услуга по доставке документов за 40 гривен. Цена будет фиксированной на весь год, а в ее стоимость уже включен картонный конверт.

Кроме того, с 1 января 2022 года компания меняет тарификацию на доставку и забор посылок курьером с адреса. Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу.

За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как груза.

Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами станет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом - по базовому тарифу, все остальные - по сниженному.

Доставка в почтоматы

Кроме того, Новая почта продлила акционный тариф на доставку в почтоматы за 35 гривен, а также наложенный платеж без комиссии на первый квартал 2022 года. С 1 апреля стоимость доставки в почтомат будет 45 гривен.

Также меняется тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром. С 2022 года стоимость составит 15 гривен.

Читайте такжеНовая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифы

Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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