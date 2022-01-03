Новая почта изменила условия доставки: что нужно знать о новых тарифах

Стоимость доставки будет рассчитываться по трем новым тарифным зонам.
Почтовый оператор компания Новая почта объявила об изменении ряда тарифов. Новые тарифы введены уже с 1 января.
Отныне стоимость доставки будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем новым тарифным зонам, сообщает пресс-служба компании.
Новые тарифные зоны
Условия доставки меняются в зависимости от месторасположения адресата и отправителя:
- по городу и его пригороду;
- между городами Украины;
- из/в поселок городского типа или село.
Тарифы по доставке в пределах города и его пригороде зависят от веса посылок:
- маленькая - до 2 кг;
- средняя - до 10 кг;
- большая - до 30 кг.
Стоимость посылок популярных габаритов (в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривен);
- посылки до 2 кг сейчас стоят 45, а будут стоить 40 гривен;
- посылки весом до 30 кг стоят 100, а будут стоить 80 гривен.
Курьерская доставка и пересылка документов
Компанией вводится новая услуга по доставке документов за 40 гривен. Цена будет фиксированной на весь год, а в ее стоимость уже включен картонный конверт.
Кроме того, с 1 января 2022 года компания меняет тарификацию на доставку и забор посылок курьером с адреса. Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу.
За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как груза.
Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами станет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом - по базовому тарифу, все остальные - по сниженному.
Доставка в почтоматы
Кроме того, Новая почта продлила акционный тариф на доставку в почтоматы за 35 гривен, а также наложенный платеж без комиссии на первый квартал 2022 года. С 1 апреля стоимость доставки в почтомат будет 45 гривен.
Также меняется тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром. С 2022 года стоимость составит 15 гривен.
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Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.
Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.
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