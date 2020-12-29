Новое подорожание: эксперт предупредил о росте цен на АЗС

В Украине прогнозируют рост цен на АЗС / sevdon.net

В Украине существует вероятность повышения цен на автомобильное топливо в ближайшее время.

Такой прогноз в комментарии Сегодня сделал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его мнению, цены могут поползти вверх на наступившей короткой рабочей неделе, а также во время длинной праздничной недели.

"Сохраняется потенциал роста на 50 коп. – 1 грн на литре. Но не факт, поскольку рынок вступил в мертвый сезон и повышать цены операторы могут не рискнуть", - уточнил эксперт.

По его расчетам, в крупном опте с 30 октября цена дизеля выросла на 3230 грн/т (+16,6%), бензина – на 1700 грн/т, (+6,6%). В мелком опте ДТ подорожало на 2,72 грн/л (+16,2%), бензины на 1,4 грн/л (+7%).

"За этот же период в рознице ДТ выросло на 0,95 грн/л (+4%), бензины – на 0,93 грн/л (+4%). Как видим, розница сильно отстает", – говорит Куюн.

Эксперт также добавил, что цены на топливо возросли за неделю намногих сетях АЗС.

Все виды топлива на станциях WOG подорожали на 20 коп./л, в сети ОККО – на 25 коп./л. На SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л, ДТ – на 1 грн/л: А-92 – до 28,48 грн/л, А-95 – до 29,48 грн/л, ДТ – до 28,48 грн/л. AMIC поднял цены на 11-15 коп./л: А-92 – до 25,72 грн/л, А-95 – до 26,72 грн/л, ДТ – до 25,57 грн/л. На Glusco все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-92 – до 24,55 грн/л, А-95 – до 26,55 грн/л, ДТ – до 25,55 грн/л. На 20 коп./л также подняла цены сеть UPG. На заправках Shell, SUN OIL, Motto цены на топливо выросли на 10-60 коп./л., резюмировал эксперт.

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Напомним, ранее эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты.

По их словам, падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.