Новые тарифы на газ: кому в январе светит максимальная цена

В Украине изменили тарифы на газ / Фото pixabay.com

В Украине в январе 2022 года тарифы на газ для населения почти не изменятся. Это связано с тем, что до конца апреля будут действовать текущие годовые базовые предложения.

На январь тариф снизил только один поставщик — Херсонская областная энергоснабжающая компания (с 13,5 до 9,98 грн), сообщает портал ГазПравда.

Остальные компании оставили цены неизменными. Стоимость газа будет колебаться от 7,799 до 11,99 грн за кубометр. 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр.

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 грн за кубометр.

Обратим внимание, что самую низкую цену предложила компания Энерджи Трейд Групп, а самую высокую – ООО Стрыйнефтегаз.

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/ gazpravda.com.ua

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