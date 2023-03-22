От 300 до 570 гривен: кому из пенсионеров будут доплачивать каждый месяц

Марчак напомнила, что в марте в Украине увеличили пенсии граждан, которые получают минимальные выплаты.

Повышение пенсии в Украине / ua.depositphotos.com

В Украине пенсионеры могут расчитывать на дополнительные доплаты каждый месяц. Как сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, на дополнительные средства в размере 300-570 грн могут рассчитывать граждане, чьи выплаты не превышают 10 340 грн.

В Украине пенсионеры в возрасте 70-75 лет могут дополнительно получить по 300 грн в месяц. А вот пенсионерам которым исполнилось 75 лет будут выплачивать по 456 грн, а граждане старше 80 лет – 570 грн.

Марчак напомнила, что "в марте в Украине увеличили пенсии граждан, которые получают минимальные выплаты. Это затронуло около 4 миллиона украинцев пенсионного возраста".

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В целом, с 1 марта практически всем пенсионерам в Украине повысили пенсии. Наименьшая прибавка составила 100 грн, а максимальная – 1500 грн. Средний размер повышения выплат составил 400-500 грн.

В апреле запланирована вторая индексация пенсий – для работающих пенсионеров, которые повышают свой страховой стаж. Размер повышения выплат будет рассчитываться индивидуально с учетом сразу нескольких параметров.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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