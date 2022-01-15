Пенсии судьям взлетели в 56 раз больше, чем обычным украинцам: в чем причина

/ УНИАН

В Украине огромный разрыв в размере повышенных пенсий для судей в отставке, а также для обычных пенсионеров.

За год, с января 2021-го, пенсия судьи с 67 961 повысилась до 90 822 грн. Повышение составило 22 861 грн, сообщается в данных Пенсионного фонда Украины.

При этом простым украинцам, которые получают выплаты по возрасту, пенсию повысили за год с 3538 до 3944 грн. Повышение – 406 грн.

Цифры свидетельствуют о том, что повышение пенсии судьям в 56 раз больше, чем для обычных украинцев.

Обратим внимание, что средняя пенсия (с учетом выплат всем категорий) выросла 3991 грн. Однако, если учитывать только тех пенсионеров, которые получают выплаты по общему правилу, эта цифра будет ниже.

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В чем причина космических пенсий судей

Важно знать, что судьи в Украине получают пенсии по особому закону. Если обычный украинец в лучшем случае за каждый отработанный год получает 1% расчетного заработка (а его размер значительно ниже реального), то служитель Фемиды может рассчитывать на 80% от зарплаты того, кто на данный момент работает на его должности.

Другие же украинцы могут рассчитывать на пенсию, размер который не превышает 10 минимальных выплат. Но и на такие деньги рассчитывать не стоит. Для этого при условии наличия 35 лет стажа нужно иметь белую зарплату, которая примерно в 7 раз выше средней по стране.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о запуске накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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