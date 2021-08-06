"Поборы в бюджет": эксперт предупредил о росте цен на газ

Украинцев ждет повышение цен на газ / УНИАН

В Украине переход на альтернативные источники отопления должен происходить централизованно – это должно быть общегосударственной стратегией, заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Как пишет он в материале на Главреде, в краткосрочной перспективе – это должно стать решением проблем для людей, но глобально для государства и его энергетики – это большая проблема, которая будет иметь массу негативных последствий в ближайшем будущем, начиная от роста себестоимости производства тепла и заканчивая форс-мажорами, потому что внутридомовые системы не предусмотрены для установки индивидуального отопления.

"То, что происходит сейчас – это партизанщина. В большинстве случаев люди стараются перейти на индивидуальное отопление", - считает эксперт.

Он напомнил о том, что в Украине цены на газ привязаны к европейскому хабу: население получает газ по цене в диапазоне 8-9 гривен, а 13-17 гривен – это цена месячной поставки.

"Однако сейчас центральные власти, отдав все это на места, по сути заняли позицию страуса, сняв с себя ответственность. И какой будет реальная цена на газ – остается только гадать, так как по фиксированной цене Нафтогаз будет отдавать ТКЭ лишь небольшое количество ресурса, а остальное по рыночной цене – в 15-20 гривен, что автоматически потянет за собой и среднюю цену и она явно будет выше 7,42 грн за куб", - пояснил специалист.

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Он добавил, что задачей Нафтогаза является фиксация цены или ее корректировка в сторону снижения.

"Запас ресурса для этого есть, все, что от него требуется – уменьшить аппетиты и перестать быть фискальным агентом, который осуществляет поборы в бюджет, тем самым облегчив жизнь людям", - добавил Землянский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

В частности, цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.