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Подскочили цены на бензин и дизель: украинцы узнали новую стоимость на АЗС

9 января 2022, 15:26
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Розничные сети АЗС увеличили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л.

АЗС, бензин, топливо
/ УНИАН

В Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо. О ценовых изменениях с 5 по 6 января сообщает в ежедневном ценовом мониторинге Консалтинговая группа А-95.

Отмечается, что розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, с 5 по 6 января увеличили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л., пишет enkorr.

Сеть KLO

Стоимость бензинов повысилась в цене на 30 коп./л, дизтоплива - на 40 коп./л.

  • А-95 до 31,29 грн/л;
  • А-92 - до 30,99 грн/л;
  • ДТ - до 29,99 грн/л.

Сеть Авантаж 7

Стоимость всех видов топлива выросла на 50 коп./л:

  • А-95 подорожал до 29,45 грн/л;
  • А-92 - до 28,45 грн/л;
  • дизтопливо - до 27,85 грн/л.

В пределах 0,2-1 грн/л повысились цены в следующих сетях АЗС: Prime, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овис" "Укргаздобыча", Motto и др.

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Напомним, ранее эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты.

По их словам, падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.

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