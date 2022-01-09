Подскочили цены на бензин и дизель: украинцы узнали новую стоимость на АЗС

Розничные сети АЗС увеличили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л.
В Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо. О ценовых изменениях с 5 по 6 января сообщает в ежедневном ценовом мониторинге Консалтинговая группа А-95.
Отмечается, что розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, с 5 по 6 января увеличили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л., пишет enkorr.
Сеть KLO
Стоимость бензинов повысилась в цене на 30 коп./л, дизтоплива - на 40 коп./л.
- А-95 до 31,29 грн/л;
- А-92 - до 30,99 грн/л;
- ДТ - до 29,99 грн/л.
Сеть Авантаж 7
Стоимость всех видов топлива выросла на 50 коп./л:
- А-95 подорожал до 29,45 грн/л;
- А-92 - до 28,45 грн/л;
- дизтопливо - до 27,85 грн/л.
В пределах 0,2-1 грн/л повысились цены в следующих сетях АЗС: Prime, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овис" "Укргаздобыча", Motto и др.
Напомним, ранее эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты.
По их словам, падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.
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