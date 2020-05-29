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Стало известно, ждать ли украинцам повышения тарифов на электроэнергию

29 мая 2020, 10:57

Пункт о пересмотре тарифов на электроэнергию содержится в программе стимулирования экономики для борьбы с последствиями коронавируса.

Электроэнергия
Электроэнергия может подорожать / Reuters

Кабинет министров Украины опубликовал программу стимулирования экономики для борьбы с последствиями коронавируса COVID-19. В одном из пунктов говорится о том, что для преодоления кризиса в энергетической сфере планируют повысить тариф на электроэнергию для населения.

"Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению", – свидетельствует один из пунктов опубликованного плана.

При этом в самом Кабмине, и в профильном комитеты Верховной Рады заявляют, что повышать тарифы в 2020 году не будут. В частности, глава комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что вопрос повышения тарифов действительно обсуждается.

"Но у президента недавно было совещание по энергетике. Там было четко заявлено, что в ближайшее время, в этом году, не будет повышения тарифов на электроэнергию для населения и не будет отмены этой льготной категории 100 кВт/ч в месяц", – сказал Герус 28 мая во время ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1.

Напомним, ранее заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский заявил, что в Украине подняли тарифы на электроэнергию почти на 50%. По его словам, в первые дни мая 2020 цена на электричество на рынке Украины составила 1297 грн за МВт-час.

ЖКХ-тарифы рынок электроэнергии Андрей Герус новости Украины Кабмин
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