Премьер рассказал о тарифных нововведениях

В Украине несколько тарифов "заморожены" до конца отопительного сезона, заявил Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила тариф на распределение газа, рассказал чиновник во время заседания Верховной Рады.

По его словам, тариф ограничен после консультаций с нардепами и членами Кабмина и составит 1,79 грн за кубичный метр.

"...тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона", – заявил глава правительства.