Премьер рассказал о тарифных нововведениях

В Украине ограничен тариф на распределение газа, отметил глава Кабмина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила тариф на распределение газа, рассказал чиновник во время заседания Верховной Рады.
По его словам, тариф ограничен после консультаций с нардепами и членами Кабмина и составит 1,79 грн за кубичный метр.
"...тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона", – заявил глава правительства.
Автор: Екатерина Присяжнюк