Распродать до "костей": Кабмин намерен избавиться от 90% всех госпредприятий

Приватизация в Украине 2020 - с молотка пойдут 90% всех госпредприятий / news.dtkt.ua

Большая приватизация в Украине предполагает продажу порядка 90% от всех предприятий, что находятся в государственной собственности. В абсолютных числах это около 2700 госпредприятий из 3000 объектов.

"Наша стратегия – сохранить 300 госпредприятий из 3000, что находятся под управлением государства", – пояснил глава Кабмина Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

Главными условиями приватизации он назвал "увеличение рабочих мест, уплату налогов и инвестиции".

На продажу пока что не намерены выставлять предприятия, которые работают в сфере национальной безопасности, являются "естественными" монополистами или участвуют в "важных социальных процессах".

"Речь идет о компании вроде Нафтогаза или Энергоатома", – пояснил Шмыгаль.

Напомним, в феврале Кабмин предложил парламентариям проголосовать за закон, включающий возможность приватизации ряда стратегических государственных предприятий.

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