Приватизация Нафтогаза и Укрпочты: Кабмин внес в Раду важный законопроект

Кабмин призвал Раду принять законопроект о приватизации / УНИАН

Кабмин предложил нардепам проголосовать за законопроект №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Как сообщается на сайте Рады, документ был зарегистрирован сегодня, 3 февраля. В данный момент текст на сайте отсутствует.

Изначально, в перечень предприятий должны были попасть - Нафтогаз, Магистральные газопроводы Украины, Укртрансгаз, Укрнафта, Укргаздобыча, Укргидроэнерго, Укрэнерго, Энергоатом, Укрзализныця, Укрпочта и другие. Законопроект предлагал разрешить продажу 49% акций этих предприятий.

Позже Кабмин отказался от приватизации Укргидроэнерго, Укрэнерго и Энергоатома. Об этом шла речь в пояснительной записке, которую утвердило правительство.

Законопроект предлагает утвердить перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. В список войдут 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть менее 50%+1 акция. Также приватизации не будут подлежать 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав составляют 100%.

Как ранее писал Главред, 15 января Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил список госпредприятий, которые предлагается запретить к приватизации.

Также напомним, Кабмин одобрил план реформы Укрзализныци, согласно которому компания будет разделена на три части и подготовлена к частичной приватизации.