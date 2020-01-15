Приватизация Укрпочты и Нафтогаза: Кабмин принял ключевое решение

Кабмин принял важное решение о приватизации в Украине / news.dtkt.ua

В среду, 15 января, Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил список госпредприятий, которые предлагается запретить к приватизации, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее анонсировал масштабные чистки в налоговой.

По словам Гончарука, предлагается установить, что не подлежат приватизации предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства; являются естественными монополиями; имеют критически важное значение для общества.

"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - сообщил Гончарук в своем телеграм-канале.

Также стало известно, что перечень предприятий содержится в приложениях к проекту закона, текст обнародовал РБК-Украина.

В приложение 1 вошли 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть меньше 50%+1 акция. Среди них такие компании, как НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО "Украинская железная дорога", АО "Укрпошта".

Таким образом, законопроектом предлагается разрешить продажу 49% акций этих предприятий.

Кроме того, в приложении 2 вошли 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть меньше 100%. Среди этих предприятий ГП "Укргидроэнерго", АО "Укрэнерго", АО "Энергоатом" и другие.

Читайте такжеПриватизация и рынок земли: Маркарова похвасталась переговорами с МВФНапомним, ранее Рада приняла историческое решение по украинской ГТС - закон об анбандлинг НАК Нафтогаз – Украины. Так, транспортировку природного газа отделят от его добычи и поставки.

Документ не предусматривает приватизацию, передачу в концессию или другие действия с украинской газотранспортной системой. ГТС останется в государственной собственности.