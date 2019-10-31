Рада приняла историческое решение по украинской ГТС: подробности

Транзит газа / Фото: Reuters

В четверг, 31 октября, Верховная Рада приняла закон об анбалдинге НАК Нафтогаз – Украины. Так, транспортировку природного газа отделят от его добычи и поставки.

Соответствующий документ №2239-1 поддержал 341 народный избранник. Отмечается, что анбалдинг проводится для того, чтобы можно было заключить новый договор о транзите газа с российским Газпромом по европейским правилам.

Документ не предусматривает приватизацию, передачу в концессию или другие действия с украинской газотранспортной системой. ГТС останется в государственной собственности.

При этом закон предусматривает выполнение главного требования перехода на европейские правила работы, а именно создание отдельной компании - Оператора ГТС. Новая компания должна быть независима от Нафтогаза.

Напомним, что 18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который нужен для проведения анбандлинга Нафтогаза.