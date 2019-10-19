Нардепы проголосовали в первом чтении закон о создании независимого оператора ГТС

Рада дала старт анбалдингу в системе Нафтогаза / фото: investgazeta.net

18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который нужен для проведения анбандлинга Нафтогаза, что сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам, и для обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке электрической энергии. Об этом сообщил глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев.

За проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа отдали свои голоса 286 нардепов.

Фото facebook.com/andriy.kobolyev

"Мы шли к этому 5 лет. Народные депутаты дали Украине шанс на сохранение статуса транзитной страны, которая имеет ключевое значение для безопасности и комфорта европейских потребителей. Этот статус ставит наши транзитные переговоры с Россией в центр внимания высших должностных лиц в Брюсселе, Берлине или Париже", - написал Коболев в Facebook.

Ежегодно Украина получает от транзита газа около 3 млрд долларов дохода.

"Само наличие важных для ЕС газопроводов у нас на востоке – это часть нашей системы обороны и элемент сдерживания вооруженной агрессии. Кремль стремится обойти Украину как транзитера с помощью Северного потока-2 и разобраться с нами наконец-то "по-своему". Чтобы избежать такого сценария, нам необходима максимальная поддержка наших европейских партнеров. А это означает, что мы должны работать по европейским правилам. Сегодня украинский парламент сделал огромный шаг к тому, чтобы сохранить эту статью доходов и источник геополитической защиты для Украины", - подчеркнул глава Нафтогаза.

Что предусматривает законопроект и для чего он нужен:

- документ должен быть принят и подписан как можно скорее, чтобы Украина успела получить согласованную ЕС сертификацию нового оператора ГТС до конца года (и конца действующего контракта с российским Газпромом);

- речь не идет о приватизации ГТС. Она на 100% останется в собственности государства;

- Нафтогаз перестанет быть монополистом в магистральном транспортировке газа. С 1 января 2020 года Нафтогаз не будет иметь никакого влияния на операционную деятельность нового независимого оператора;

- представители Энергетического сообщества подтвердили, что эти законодательные изменения полностью соответствуют требованиям Третьего энергопакета ЕС и призвали украинскую власть принять их как можно быстрее;

- без этих законодательных изменений Украина не успеет подготовить нового оператора, который должен подписать новый контракт с Газпромом. Россия будет иметь основания сказать, что украинская сторона не готова работать по европейским правилам;

- тогда любые будущие отношения с Газпромом будут происходить на условиях России, а не на основе европейских директив, которые защищают участников рынка в ЕС и могут так же защищать украинцев.

Фото facebook.com/andriy.kobolyev

Напомним, ранее в Нафтогазе Украины сообщили, что с 1 ноября 2019 минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей возрастут на 19,6% по сравнению с октябрем – до 7033,2 грн с 5878,8 грн за тыячу кубометров газа.