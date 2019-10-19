Новый скачок цен: Нафтогаз взвинтил стоимость газа для промышленности

Стоимость газа возрастет в зависимости от условий потребления и оплаты

С 1 ноября 2019 минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей возрастут на 19,6% по сравнению с октябрем – до 7033,2 грн с 5878,8 грн за тыячу кубометров газа.

Как рассказали в Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, максимальные цены для промпотребителей с 1 ноября будут увеличены на 18,6% - до 7755,6 грн с 6549,6 грн за тысячу кубометров газа.

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину", - сказано в сообщении.

Читайте также"Цена скакнет": экс-министр рассказал, когда ждать подорожания газаКак отметили в компании, ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед Нафтогазом или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены указаны с учетом НДС.

Напомним, Нафтогаз повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и госучреждений на октябрь на 4,9-5,6%.