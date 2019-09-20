Новое подорожание: Нафтогаз объявил о повышении цен на газ

Стоимость газа возрастет в зависимости от условий потребления и оплаты

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины сообщила об изменении цен на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе Натофгаза, на октябрь 2019 цены на природный газ для этих потребителей будут повышены на 4,9-5,6%.

Соответственно, стоимость газа возрастет до 5 879–6 549,6 гривен за тысячу кубометров в зависимости от условий потребления и оплаты.

Читайте также"Цена скакнет": экс-министр рассказал, когда ждать подорожания газаПри этом цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тысяч кубометров в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 5 878,8 гривен за тысячу кубометров, на условиях оплаты по факту поставки - 6 549,6 гривен за тысячу кубометров.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 6 549,6 гривен за тысячу кубометров.

Напомним, ранее в Нафтогазе заявили о том, что Украина обеспечена запасами газа на отопительный сезон 2019-2020 годов.