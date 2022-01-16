Продуктовые талоны могут получить 18 млн украинцев – эксперт

Стало известно, сколько украинцев могут претендовать на продуктовые чеки / УНИАН

На госпомощь в приобретении продуктов могут претендовать незащищенные слои населения, которых в Украине десятки миллионов, заявил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как подчеркнул он в комментарии Ubr.ua, даже для оказания помощи тем слоям населения, которые безальтернативно должны подпадать под эту программу, потребуются десятки миллиардов гривен.

Эксперт подчеркнул, чтов эту категорию входят пенсионеры, чья пенсия в среднем примерно соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособного населения – 8 млн человек, а также инвалиды и многодетные семьи.

По мнению экономиста, около 15-18 млн человек должны претендовать на продовольственные талоны.

В свою очередь директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский обратио внимание на то, что пока неизвестны критерии определения "незащищенных слоев населения" – без этого невозможно сказать, кто подпадет под программу.

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