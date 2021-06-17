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Продукты в Польше дешевле украинских: почему украинцы переплачивают и надолго ли

17 июня 2021, 08:24
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Цены на внутреннем рынке в Украине уже давно сравнялись с зарубежными. О таком положении вещей рассказал экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

Цены на продукты
Цены на продукты / УНИАН

Килограмм клубники на варшавском рынке Бронише в эквиваленте обойдется в 26,1 гривен, в то время как в Киеве на Столичном – 100 гривен. Об этом говорится в исследованиях общественной организации "Экономический дискуссионный клуб".

Выяснилось, почему почти за все овощи и фрукты украинцы платят гораздо больше своих западных соседей. Польские фермеры получают дотации от государства и могут продавать продукцию гораздо дешевле. Украина такой помощи не оказывает. Взамен всерьез дорожают коммунальные услуги. И, выходит, говорят эксперты, все дополнительные затраты украинские аграрии включают в цену продукции.

За тепличные огурцы покупатели в Варшаве в эквиваленте платят 14,9 гривны, а в Киеве – 23 гривны за килограмм. Буряк на польском рынке обходится в 9 гривен, а у нас – в 15 гривен за килограмм, помидоры тепличные стоят 26,1 гривны и 40 гривен за килограмм соответственно. Яблоки в Украине в среднем на 60-100% дороже. К примеру, если покупатель в польской столице платит за сорт "Чемпион" 7,5 гривны, то в Киеве – 15 гривен за килограмм.

В Польше аграрии получают субсидии от государства. Соответственно, они могут модернизировать фермы и устанавливать более низкие цены на продукты питания. К примеру, в 2018-2019 годах дотации за одну корову составили 93 долларов (не более 20 голов) в год. За одну овцу фермер получает 25 долларов, а за одну козу – 13 долларов в год. Базовый размер помощи фермеру составляет 115 долларов за гектар. Есть еще и помощь при выращивании определенных культур. За томаты готовы доплачивать 825 долларов за гектар, хмель, клубнику, сахарную свеклу и картофель – 250-530 долларов за гектар.

Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой говорит, что цены на внутреннем рынке в Украине уже давно сравнялись с зарубежными. "Украинская аграрная продукция пользуется спросом", – говорит он.

Поэтому, по словам Ланового, в компании не заинтересованы в том, чтобы снижать цены для внутренних потребителей. Далее − аграрная продукция, от зерна до подсолнечного масла, на мировых рынках очень дорогая из-за активизации мировой экономики. Поэтому украинцы и вынуждены платить за хлеб или мясо птицы гораздо больше поляков.

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Напомним, ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили о том, что мировые и украинские цены на продовольствие растут из-за объективных факторов десятый месяц подряд.

Министерство отметило достигнутую в формате меморандума договоренность о стабильности запасов базового сырья (пшеницы, кукурузы и других зерновых) с трейдерами и переработчиками.

По данным ведомства, проблем с физическим наличием продуктов питания нет, а все участники рынка придерживаются меморандума.

Помимо того, Минэкономики сообщило о сделанном совместно с профильными ассоциациями, компаниями-производителями и торговыми сетями заявлении относительно цен на основные продукты питания (мука, хлеб, масло, мясо птицы, яйца, сахар).

новости Польши цены на продукты новости Украины
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