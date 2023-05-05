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Резкий взлет цен и угроза "блэкаута": в Украине повышают тарифы на электроэнергию

Алексей Тесля
5 мая 2023, 09:45 обновлено 5 мая, 09:55
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В Украине рассматривался вариант повышения цен на электроэнергию для населения в 2,5 раза.
Тарифы на электроэнергию
В Украине планируют повысить тарифы на электроэнергию / фото УНИАН, коллаж Главред

Тарифы на электроэнергию в Украине могут существенно возрасти уже с начала лета. С 1 июня в Украине планируют резко повысить цены на электроэнергию для населения.

Ожидается, что цены подскочат с 1,68 до 2,88 грн за киловатт-час, говорится в материале zn.ua.

При этом подчеркивается, что также рассматривались варианты повышения цен на электроэнергию для населения в 2,5 раза.

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Уточняется, что дефицит из-за дотирования цен достиг 140 млрд грн, при этом надежды на помощь НАЭК Энергоатом, отпускавшая электроэнергию по льготным ценам, практически нет, поскольку почти половину электроэнергии, которую выдавала на рынок компания, обеспечивала оккупированная сейчас Запорожская АЭС.

Авторы пишут, что годовое потребление населения снизилось до 32−33 млрд кВтч с 38,6 млрд кВтч, при этом суммарно экономия в течение первых двенадцати месяцев будет составлять в лучшем случае 34 млрд грн.

Вместе с тем рассчитывать на покрытие части тарифов промышленностью тоже не приходится - ее потребление упало с полусотни миллиардов киловатт-часов до трех десятков.

Украине грозит летний энергетический "блэкаут"

Подчеркивается, что повышенные тарифы имеют неплохие шансы совпасть с началом веерных отключений электричества населению.

При этом перспектива летних веерных отключений вполне реальна, уточняется в статье. Обращается внимание на то, что периоды летних энергетических "блэкаутов" могут покрывать до нескольких часов в сутки.

Несколько сгладить ситуацию может импорт электроэнергии, однако есть один нюанс. В Центральной Европе электроэнергия стоит на оптовом рынке вдвое дороже. Так что покупать ее по 5−6 грн на Западе и заводить сюда для продажи населению по 2,9 грн — перспектива не самая приемлемая, добавили авторы материала.

Ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

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