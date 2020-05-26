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Когда ждать резкого скачка цен на продукты: эксперт дал прогноз

26 мая 2020, 13:46

Пока что подорожания не будет, так как на данный момент на прилавках магазинов лежит урожай прошлого года.

продукты
Подорожания продуктов стоит ждать в середине лета / Фото pixabay.com

Пандемия коронавируса и плохие погодные условия существенно повлияют на цены на продукты в Украине и во всем мире. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует подорожание практически всех категорий продуктов к концу 2020 года.

По его словам, в Украине ожидается уменьшение производства аграрной продукции на 10%. Прогнозируемый сбор зерновых также будет меньше на 8-9 млн тонн.

"Причин куча, и плохая погода не основная, весь мир плохо отсеялся из-за пандемии коронавируса. Уменьшение урожая происходит не только в нашей стране, именно поэтому в конце этого года цены на продукты пойдут вверх", – сказал Пендзин в комментарии украинским СМИ.

Пока что подорожания не будет, так как на данный момент на прилавках магазинов лежит урожай прошлого года. Кроме того, считает экономист, в связи с карантином спрос на продукты питания упал. Это связано с закрытием работы заведений общественного питания.

"Ситуация с ценами начнет сдвигаться тогда, когда мы перейдем в новый маркетинговый год, а это произойдет в конце июля, начале августа. Тогда цены поползут вверх на все продукты, начиная с картофеля и заканчивая мясом, минимум на 10%", – заявил Пендзин.

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Как сообщал Главред, ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уже говорил о том, что в 2020 году Украину ждет жаркое и засушливое лето, что приведет к неурожаю. По его словам, следует ожидать роста цен на продукты 10-15%.

Олег Пендзин продукты рост цены цены на продукты новости коронавирус
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