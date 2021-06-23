Рост тарифов ЖКХ: экс-министр объяснил, к чему готовиться украинцам

Украинцев предупредили о повышении тарифов / УНИАН

В Украине в ближайшие годы коммунальные тарифы для населения будут повышаться на 35-36% ежегодно, заявил экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Об этом он заявил в эфире канала Украина 24, комментируя прогноз Минэкономики, согласно которому в 2021 году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%, в 2022 году на 6%, а в 2023 и 2024 годах - еще на 5%.

Говоря о прогнозе Кабмина он подчеркнул, что в 2021 году цена на газ для населения втрое больше, чем год назад.

"Очевидно, что между реляциями власти по улучшению жизни, жизнь украинцев становится все труднее, а цены на услуги ЖКХ, и в частности на газ для населения, существенно возрастают", - добавил Розенко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с июня ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.