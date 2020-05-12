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Шмыгаль признался, будут ли повышать тарифы на свет

12 мая 2020, 21:58

По словам главы Кабмина, тарифы на электроэнергию до конца нынешнего года повышать не намерены.

Шмыгаль
Шмыгаль рассказал о планах по тарифам на свет для населения / УНИАН

Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения, которая снизилась, но она все еще выше, чем в Европе.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, это важный индикатор, и он согласован с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - заявил Шмыгаль.

Как ранее писал Главред, вплоть до конца 2020-го тарифы на электроэнергию для украинского населения не будут увеличивать. С таким заявлением в пятницу, 8 мая, выступила и.о. главы Министерства энергетики Ольга Буславец.

Напомним, ранее стало известно, что цены на электроэнергию для промышленности подняли на 46% – до 1297 гривен за мегаватт-час. Сотрудники Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в отраслях энергетики и коммунальных услугах (НКРЭКУ) предложили Верховной Раде рассмотреть повышение тарифов на электроэнергию для населения и отменить льготную категорию потребления до 100 киловатт/час (нынешний тариф — 75 копеек без НДС).  Это, как считают в НКРЭКУ, позволит дополнительно получить 12 млрд гривен до конца года и выведет рынок электроэнергии из проблемной ситуации.

Денис Шмыгаль тариф Кабинет Министров
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