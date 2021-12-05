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Токсичные елки на Новый год: украинцев предупредили об опасности

5 декабря 2021, 15:42
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Нередки случаи, когда новогодний декор изготовляют из некачественного пластика

елка
Новогодняя елка может таить опасность / Фото: УНИАН

Накануне новогодних праздников украинцы могут купить в розничных сетях праздничные елки сомнительного качества.

Искусственные деревья эксперт советует покупать в специализированных магазинах, или в тех местах, где потребителю готовы предоставить документы на товар, пишет Ubr.ua.

В чем причина токсичности елок

Нередки случаи, когда новогодний декор был изготовлен из некачественного пластика, и в итоге ребенок или взрослый могут даже отравиться испарениями от него.

"Первый критерий при выборе – отсутствие сильного токсического запаха. Если это запах просто новой пластмассы, не такой, что режет нюх – тогда это нормально. Если сильный, устойчивый – это уже небезопасно. Однако сказать точно сможет только экспертиза", – уточняет эксперт по защите прав потребителей Ольга Котехова.

Если же покупка делается на рынке, для начала лучше уточнить у продавца, откуда была завезена елка, а также проверить маркировку или на самом изделии, или на упаковке.

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Неожидання опасность новогодних елок

Кроме отравления, елки из некачественной пластмассы легко воспламеняются, поэтому, если в проводке будут замыкания, такое украшение тут же вспыхивает и начинается пожар.

При этом покупателю обязаны предоставить соответствующие документы, что товар прошел контроль и безопасен. Причем некачественные елки – не обязательно могут быть из Китая: часто уличные продавцы сами могут не знать, что продают. А товар, например, произведен подпольно в Одессе.

В то время как сертифицированный и более качественный пластик, если и загорится, вначале начнет плавиться, течь и издавать запах, поэтому опасную ситуацию можно будет заметить и быстро устранить.

Ранее британские ученые предупредили об опасности живых новогодних елок.

По словам исследователей, содержащиеся в каждой елке аллергены и 53 вида плесени могут провоцировать у человека головные боли. Люди, которые страдают от аллергии, очень остро реагируют на запахи растений и травы. В результате появляются кашель, насморк, возможны боли в ушах.

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