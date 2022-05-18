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Топливный коллапс: украинцев готовят к европейским ценам на АЗС

18 мая 2022, 15:11

Кабинет министров отказался от государственного регулирования цен на топливо.

бензин, АЗС, автозаправка
В Кабмине поставили задачу наполнения рынка топлива / WOG

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлии Свириденко рассказала о ситуации на топливном рынке Украины.

Как подчеркнула она в ходе брифинга, Кабинет министров отказался от государственного регулирования цен на топливо, которое действовало с мая прошлого года, чтобы максимально наполнить рынок.

Вице-премьер пояснила, что правительство продолжает мониторинг цен и обещают жесткие санкции, если на бензине будут наживаться.

Она обратила внимание на то, что государственное регулирование в Украине ранее давало возможность определенное время сдерживать рост цены.

Глава Минэкономики говорит: "Мы хотим дать возможность всем операторам завезти ресурс, который есть на рынке Европы, вне рынка Европы для того, чтобы максимально наполнить рынок ресурсом. Это основная наша цель, поэтому и сняли госрегулирование, чтобы ресурс в максимальном количестве был завезен в Украину".

Свириденко добавила, что это не говорит о том, что государство будет стоять в стороне. Государство и в дальнейшем будет осуществлять мониторинг цен: "Если мы будем видеть, что наживаются на украинцах - мы будем точно вводить жесткие санкции, у нас и инструментарий есть".

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Регулирование цен на топливо

Правительство Украины ранее вводило госрегулирование цен на АЗС, установив предельные уровни торговой надбавки к средней цене реализации топлива.

Кабмин также разрешал АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" топливо при условии, что они также продают горючее по регулируемым государством ценам. В ином случае розничные цены "брендового" топлива не должны превышать регулируемые государством цены больше чем на 5%.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Обнародование министерством средних цен литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

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