Топливный кризис: в Минэкономики объяснили дефицит бензина в Украине

В Украине дефицит автомобильного топлива / УНИАН

В Украине удалось стабилизировать поставки дизельного топлива. При этом бензина по-прежнему не хватает, заявили в Министерстве экономики.

Как рассказал LB.ua представитель Минэкономики, на сегодня в Украину поступает примерно на 20% больше дизельного топлива, чем потребляется.

"Если взять в целом по месяцу, то мы примерно выходим в баланс и завозим дизеля столько, сколько потребляем. Бензина заходит существенно меньше потребностей потребления. И здесь мы рассчитываем на помощь наших европейских партнеров", – констатировал он.

В свою очередь в компании-операторе рынка АЗС ОККО утверждают, что Украине не хватает 200 тысяч тонн топлива в месяц.

Там пояснили, что до войны украинцы потребляли в среднем 950 тыс. тонн горючего ежемесячно (600 тыс. тонн дизеля, 200 тыс. тонн бензинов и 150 тыс. тонн сжиженного газа).

Для сравнения: в апреле топливный рынок Украины потребил 500 тыс. тонн топлива (300 тыс. тонн дизеля, 150 тыс. тонн бензинов и 50 тыс. тонн газа).

"То есть по состоянию на сегодняшний день ежемесячно рынок нуждается в около 500 тыс. тонн горючего. Значительную часть этой необходимости закрывал Кременчугский НПЗ, однако после печальных событий в конце апреля он так и не возобновил работу. Так что на рынке образовалась "дыра" объемом около 200 тыс. тонн. Другие участники рынка не могут быстро ее закрыть, поскольку есть две ключевые проблемы: диверсификация рынков закупки и отладка логистических цепочек", — добавили в ОККО.

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Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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