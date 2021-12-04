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Тысяча за вакцинацию: у Зеленского объяснили, почему деньги не дадут на руки

4 декабря 2021, 14:30
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Олег Устенко объяснил, почему гражданам не будут давать сумму "живыми деньгами" на руки.

Вакцинация
Украинцам пообещали деньги за вакцинацию / Reuters

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко объяснил механизм выдачи вакцинированным от коронавируса гражданам (две дозы вакцины) тысячи гривен, о чем ранее заявил Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Дом, деньги за прививку против коронавируса в Украине не будут давать наличными, поскольку есть риск выведения этих средств из экономики, а также рост инфляции.

Советник президента объяснил, почему гражданам не будут давать сумму живыми деньгами на руки.

"Вот оппозиция говорит — дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт", — пояснил он.

Экономист также напомнил механизм выдачи тысячи гривен после вакцинации и наличие ограниченных сфер, на которые можно потратить полученную от государства помощь в тысячу гривен за вакцинацию.

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"А выплатив наличные, нельзя проконтролировать, на что потратят средства", - утверждает он.

Советник президента отметил, что одна из целей программы — поддержка тех, кто больше всего страдает, а наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг.

"Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Другие сектора экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому было принято вот такое решение", — добавил Устенко.

Тысяча гривень за вакцинацию

15 ноября Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что их невозможно будет получить наличными - эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - пояснил Никифоров.

Пресс-секретарь президента также отметил, что тысячу гривен можно будет получить как сертификат, цифровой ваучер или депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.

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