Украинцам пообещали повышение пенсий: кому и когда светят доплаты до 700 гривен

Индексация произойдет в связи с ростом прожиточного минимума.
В Украине планируется повышение пенсий. Соцвыплаты предусматривают начисление сотен гривен к пенсии.
Индексация произойдет в связи с ростом прожиточного минимума. Благодаря чему вырастут не только пенсии, но и минимальная зарплата, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, в 2022 году украинских пенсионеров ожидает несколько этапов повышения пенсионных выплат. Первый из них состоится уже 1 марта.
Индексация пенсий с 1 марта 2022 года на 14%:
- военнослужащие - средний размер повышения 700 грн;
- страховые пенсии, которые были назначены до 2019 года - не менее 100 грн, а в среднем вырастет на 500 грн;
- минимальная пенсия по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии на ЧАЭС - пенсия в среднем вырастет на 400 грн.
Тем категориям пенсионеров, чья пенсия не подверглась индексации в марте 2022 года, в Минсоцполитики предлагают начать доплачивать 135 грн в месяц.
Также минимальная пенсия неработающим пенсионерам без полного страхового стажа должна возрасти до 2100 грн. А минимальная пенсия по инвалидности, если у пенсионера полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) должна повыситься до 2300 грн.
Правительство поделилось также другими своими планами. В частности, в Минсоцполитики предлагают увеличить:
- пособие на ребенка для многодетных семей будет 2100 грн (сейчас 1700 грн);
- социальная помощь инвалидам с детства, а также детям-инвалидам будет составлять 2100 грн (сейчас 1934 грн).
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
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